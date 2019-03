8. März 2019, 22:14 Uhr Kurioser Einsatz für Poinger Polizei Hilfe in misslicher Lage

Als der sprichwörtliche Freund und Helfer hat sich die Polizei Poing am frühen Freitagmorgen erwiesen. Denn gegen 4.30 Uhr morgens befand sich eine bulgarische Staatsbürgerin in Anzing in einer misslichen Lage. Die 44-Jährige hatte sich mit ihrem Fahrzeug in einem Graben festgefahren und konnte ihren Wagen nicht mehr selbständig befreien. Da es der Frau auf Grund der Sprachbarriere nicht ohne weiteres möglich war, anderweitig Hilfe zu holen, wandte sie sich an die Polizei Poing. "Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich jedoch zunächst schwierig, da die Dame aufregungsbedingt zunächst ihr Fahrzeug nicht mehr fand", so die Polizei Poing in ihrem Pressebericht. Ein glückliches Ende gab es schließlich aber dennoch: Nach längerer Suche gelang es den Beamten doch noch, das Fahrzeug aufzufinden und ein Abschleppunternehmen herbeizurufen. Das Fahrzeug wurde geborgen, und die 44-Jährige konnte endlich ihre Fahrt fortsetzen.