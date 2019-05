13. Mai 2019, 21:52 Uhr Kurioser Einbruch in Emmering Zwei Flaschen Bier als Beute

Auf der Suche nach Alkohol waren vermutlich Einbrecher, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einen Rohbau im Kirchenweg sowie in das Sportheim eindrangen. Laut Polizei hatten die Unbekannten die Bautür des Rohbaus aufgehebelt, um hineinzugelangen. Die Räume wurden zwar durchsucht, gestohlen wurde aber offenbar nichts. Dies machte die Ermittler zunächst ratlos, weil die Zielrichtung des Einbruchs unklar schien. Als jedoch gemeldet wurde, dass auch das Sportheim in der selben Nacht von den ungebetenen Gästen Besuch erhalten hatte, bekamen die Polizisten schließlich doch einen Hinweis darauf, was die Täter gesucht hatten. Denn im Sportheim wurden dem ersten Anschein nach nur zwei Flaschen Bier gestohlen - offenbar war das die Beute, nach der die Einbrecher gesucht hatten. Weil einer der Täter sich im Sportheim vermutlich an der Hand verletzte, konnten die Polizisten Spuren sichern, die zur Ergreifung der Täter führen könnten. An beiden Eingangstüren entstand ein Schaden von je etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (08092) 8268-0 entgegen.