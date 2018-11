1. November 2018, 21:47 Uhr Kunstausstellung Liebedott

"Best Of & Rest Of": Die Ebersberger Künstler Anne Liebegott und David Dott laden zur Werkschau

Von Thorsten Rienth

Beinahe wäre alles im düster-bedrohlichen Ton der früheren Tuschezeichnungen geblieben. Doch dann stand Anne Liebegott vor diesem vermeintlich fertigen Bild einer Schnecke, die sich da gerade aus einer Melange aus grauem Rauch und Nebel herauszuwinden schien. "Irgendwie hat dem Tier die Seele gefehlt." Die Ebersberger Künstlerin findet sie schließlich in der Farbe, spielt erst mit ein bisschen etwas davon, dann immer mehr. Am Ende springt das Tierchen geradezu heraus aus einer mächtigen Wand aus knalligem Bunt.

Liebegotts Wandel vom Schwarz zum Bunt ist die eine Transformation, um die es in den kommenden Wochen in der Auenstraße 20, den neuen Büroräumen eines Münchner Bauunternehmers, geht. Die zweite ist jene vom Zwei- zum Dreidimensionalen - und gehört zu dem Ebersberger Künstler David Dott: Bei ihm ist die Malerei inzwischen Geschichte, stattdessen zeichnet er. Je mehr Räumlichkeit, desto besser - lautet seine Devise. Künstlerisch sind Dott und Liebegott jeweils Autodidakten. Aber das ist auch das einzige, was sie - wenngleich lang und gut befreundet - in ihrer Kreativität verbindet. Nun stellen sie gemeinsam in München aus.

Liebegotts Bilder sind verfließende, lebendig-machende Verfremdungen, verstärkt von brutalen Kontrasten. Die Zacken am Rücken eines Leguans etwa sind bei ihr pinkfarben, giftgrün, grellgelb. Wie in einen Abgrund fallen sie hinein in ein rauchendes Meer aus tiefdunklem Blau und Schwarz. "Niemand würde mit diesem Tier kuscheln wollen", beschrieb Liebegott einmal selbst das Bild. "Aber trotzdem hat dieser Leguan eine wahnsinnige Nettigkeit im Blick." Seine weiß-blauen Augen blitzen nicht, sondern funkeln schelmisch. Zusammengekniffen und interessiert an alldem, was da um sie herum passiert, tasten sie rundherum den Raum ab.

Dotts abgehackte Zeichnungen stehen in starkem Kontrast zu den geradezu schwebenden Pinselschwüngen Liebegotts - vielleicht passen die Werke der beiden Mittdreißiger gerade deswegen so gut nebeneinander. Dott baut seine Bilder auf aus Bleistift, Finelinern, Copicmarkern oder Lackstiften. Gerne bedient er sich dabei auch der Mischtechnik und ergänzt die Entwürfe mit Collagen oder Nagellackdetails. Seinen Werken liegt eine energetische Linienführung und Formensprache zugrunde, deren Wurzeln bei Dott zum einen im Graffiti-Stylewriting zu finden sind. "Andererseits im Symbolismus und Surrealismus, in der Gegenüberstellung von Realismus und Abstraktion", sagt er selbst.

Die unterschiedlichen Texturen und das Glanzverhalten der verschiedenen Stifte und Materialien unterstützen diese im Wortsinne vielschichtige Idee des Ebersbergers. Ist das da hinter den Strichen und Netze aufspannenden Schnüren ein Kopf? Vielleicht sogar der des Künstlers selbst? Irgendwo zwischen Konstruktion und Dekonstruktion findet Dott seinen Weg in die figürliche Abstraktion.

Vor ziemlich genau zehn Jahren hatten die beiden jungen Künstler das erste Mal zusammen ausgestellt, im Ebersberger Rathaus war das. Schon damals hätten sie die Idee gehabt, nicht nur zusammen auszustellen, sondern auch einmal gemeinsam zu arbeiten. "Jetzt werfen wir wieder unsere Bilder in eine gemischte Werkschau aus den vergangenen Jahren zusammen: Das Beste und ein paar Reste." Nebeneinander hängen sie nun - wie eine Brücke für ein künftiges Miteinander. Selbiges stecke zwar noch in den Kinderschuhen, sagt Dott. "Aber ich bin optimistisch, denn so weit waren wir bisher noch nie!" Mal schauen, was das Ergebnis sein wird. Langweilig wohl kaum.

"Best Of & Rest Of" von und mit Anne Liebegott und David Dott im Erdgeschoss der Auenstraße 20 in München. Besichtigung ist nach Terminvereinbarung über david@david-dott.com voraussichtlich noch bis Ende November möglich.