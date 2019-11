Boesner, das Geschäft für Künstlerbedarf in Forstinning, kündigt eine coole Aktion auf der Messe "Heim und Handwerk" an: "Loomit", international preisgekrönter Künstler der Graffiti- und Streetart-Bewegung, kommt an den Boesner-Stand und verpasst der Ape, dem kleinen Lieferwagen des Ladens, mit Acrylic-Markern einen neuen Look. Loomit, geboren 1968 in Celle als Mathias Köhler, war mit 14 Jahren erstmals kreativ tätig, seitdem beschäftigt der Münchner Künstler sich obsessiv mit der Malerei, sei es auf Leinwand oder Beton, Sandstein oder Gemäuer. Am Mittwoch und Donnerstag, 27./28. November, kann man Loomit auf der Messe bei Boesner (Halle A1, Stand 524) treffen: Jeweils von 15 Uhr an zeigt er, wie Malerei mit Lack-Markern funktioniert. Die Messe hat geöffnet von 9.30 Uhr bis 18 Uhr.