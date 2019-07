1. Juli 2019, 21:41 Uhr Kunst von jungen Menschen Tüten-Tippi und Gießkannenoktopus

Die Städtische Galerie Rosenheim zeigt Kunst von Kindern und Jugendlichen aus der Region zum Thema "Wasser". In den vergangenen Jahren initiierten der Verein Kunst und Soziales und die Galerie mit Unterstützung der Sparkasse an 14 Schulen verschiedene Kunstprojekte. Die Ergebnisse sind vom 3. Juli bis 21. Juli zu sehen. Eröffnet wird die Schau an diesem Dienstag, 2. Juli, um 15 Uhr. Es spielt Turbolenz (Stefan Lenz), der "Erfinder der Schüttelgitarre", es gibt schmackhaftes Essen und ein gemeinsames Projekt: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind eingeladen, ein "Kranich-Kunstwerk" zu gestalten.