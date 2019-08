8. August 2019, 22:03 Uhr Kulturwoche in Immling Bühne frei für Kinder

Die Bühne des Immling Festivals gehört am Ende traditionell den Kindern: Theaterluft schnuppern, im Orchester spielen, singen, schauspielern, tanzen, Akrobatik und Clownerie ausprobieren, Kostüme schneidern und ein Bühnenbild bauen - all das bietet die "Kinder-Kulturwoche" von Dienstag, 13. August, bis Samstag, 17. August. Unter professioneller Anleitung stellen Kinder zwischen sieben und 13 Jahren gemeinsam ein Theaterstück auf die Beine. In diesem Jahr werden sie am Sonntag, 18. August, ihre ganz eigene Version von den "Abenteuern von Tom Sawyer und Huckleberry Finn", frei nach Mark Twain, präsentieren: Der Waisenjunge und der Herumtreiber sind unzertrennlich. Sie träumen von einem Leben voller Freiheit, Spaß und Abenteuer. Doch am Ufer des Mississippi lauern auch einige Gefahren - und so müssen die Freunde über sich hinauswachsen, um Wahrheit und Gerechtigkeit siegen zu lassen. Anmeldung zur Kinder-Kulturwoche unter www.immling.de oder (08055) 903 40.