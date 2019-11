Beethovens Geburtstag jährt sich 2020 zum 250. Mal. Das Symphonieorchester des Kulturvereins Zorneding-Baldham unter der Leitung von Andreas Pascal Heinzmann ehrt den Meister aber schon heuer in seinen beiden Herbstkonzerten mit der Aufführung seiner strahlenden siebten Symphonie. In ihr drückt Beethoven freudigen Jubel über den europäischen Frieden nach den langen Napoleonischen Kriegen aus. Den Beginn der Konzerte macht die schwungvolle Ouvertüre zum "Schauspieldirektor" von Mozart und sein Klavierkonzert in A-Dur KV 488, ein helles und heiteres Werk, im Adagio zwar tieftraurig, doch im Schluss Rondo wieder funkelnd und überschäumend. Solistin ist Alyssa Filardo, eine junge amerikanische Pianistin. Die Konzerte finden statt am Freitag, 29. November, um 20 Uhr im Martinstadl in Zorneding und am Sonntag, 1. Dezember, um 19 Uhr im Alten Speicher in Ebersberg - ein Benefizkonzert für die Partnerschaft von Vaterstetten mit dem äthiopischen Alem Katema. Karten gibt es unter www.orchester-zorneding.de, bei Steffis Schreibwaren in Zorneding und an der Abendkasse.