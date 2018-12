23. Dezember 2018, 21:53 Uhr Kulturverein Zorneding-Baldham Bach in allen Facetten

Aurelia Shimkus debütiert beim Ebersberger Klavierzyklus

Spannendes Debüt: Die 1997 in Riga geborene Pianistin Aurelia Shimkus, die 2016 für ihre Einspielung "Bach. Ich ruf' zu Dir" den Echo-Klassik als Nachwuchskünstlerin des Jahres erhielt, präsentiert sich im Ebersberger Klavierzyklus auch mit einer durch Johann Sebastian Bach inspirierten Eigenkomposition. Das Konzert in der Reihe des Kulturvereins Zorneding-Baldham findet statt am Sonntag, 13. Januar, im Alten Kino, Beginn ist um 17 Uhr.

Im ersten Teil ihres Konzerts konfrontiert Aurelia Shimkus zwei Präludien und Fugen aus Bachs "Wohltemperiertem Klavier" mit einem selbstkomponierten Werkpaar dieser Gattung. Den klangprächtigen Schlusspunkt vor der Pause bildet die Transkription der Chaconne aus Bachs Partita für Violine solo BWV 1004 durch den spätromantischen Klaviervirtuosen Ferruccio Busoni. Miniaturen des russischen Spätromantikers Alexander Skrjabin erklingen dann in der zweiten Konzerthälfte: Neben den Préludes op. 16, den Klavierstücken op. 51 und ausgewählten Etüden op. 8 interpretiert die Pianistin die einsätzige Klaviersonate Nr. 9 op. 68.

Die lettische Pianistin Aurelia Shimkus trat bereits 2008 im Alter von elf Jahren an der Seite von Musikern wie Gidon Kremer, Elina Garanča und Andris Nelsons in einem Festkonzert zum 90. Jahrestag der baltischen Unabhängigkeit auf. Ihre künstlerische Ausbildung begann sie bei Sergey Osokin in Riga, derzeit studiert sie in Köln bei Claudio Martinez-Mehner. Weitere Impulse erhielt Aurelia Shimkus unter anderem durch Pavel Gililov und Ian Fountain. Die mehrfache Preisträgerin (u. a. Kissinger Klavierolymp 2013) wurde 2014 Stipendiatin der Mozart Gesellschaft Dortmund. Als Solistin trat Aurelia Shimkus mit Orchestern wie dem English Chamber Orchestra, der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und dem Sinfonieorchester Warschau auf. Sie konzertiert in Sälen wie dem Konzerthaus Dortmund und der Tonhalle Zürich sowie bei internationalen Musikfestivals wie dem Kurt-Weill-Fest in Dessau, dem Kissinger Sommer und Interlaken Classics. Ihre beiden Solo-CDs (2013 und 2016) erhielten herausragende Bewertungen in der Fachpresse.

Konzertkarten können platzgenau im Ticketshop (www.kulturverein-zorneding-baldham.de) oder bei Steffis Schreibwaren im Birkenhof, Zorneding, gekauft werden; Abonnements erhalten Interessierte über Heide Schneider unter der Telefonnummer 081 06/ 221 54.