Wohlklingendes Jubiläum: Am Sonntag, 10. November, um 19 Uhr findet im großen Sitzungssaal des Rathauses Grafing wieder ein Rathauskonzert statt. Da der Kulturverein Grafing damit sein 25-jähriges Bestehen feiert, hat er das seit langem freundschaftlich verbundene Diogenes Quartett eingeladen. Stefan Kirpal und Gundula Kirpal, Violine, Alba Gonzales i Becerra, Viola, und Stephen Ristau, Violoncello, werden zunächst fünf Kinderszenen von Robert Schumann spielen. Am Klavier hinzugesellen wird sich Andreas Kirpal. Es folgen Beethovens Streichquartett op. 127 Es-Dur und Dvořáks Klavierquintett op. 81 in A-Dur. Im Anschluss findet zur Feier des Jubiläums ein Umtrunk statt, zu dem alle Konzertbesucher herzlich eingeladen sind. Der Kartenvorverkauf läuft über die Buchhandlung Braeuer, (08092) 94 37, die Bücherstube Slawik, (08092) 10 15, und die Kanzlei Haenisch, (08092) 3 10 25. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro, ermäßigt 16 Euro. Schüler- und Studentenkarten gibt es zum Preis von drei Euro.