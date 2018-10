9. Oktober 2018, 21:52 Uhr Kulturtipp Stimmgewaltig

Der Kammerchor "Con Voce" singt in der prachtvollen Barockkirche Sankt Ottilie in Möschenfeld

Zwölf Jahre ist es her, dass Kirchenmusiker Matthias Gerstner den Kammerchor Con Voce mit stimmgewaltigen Sängerinnen gründete. Ausgefallene Programme, hohes stimmliches Potenzial sowie fleißiges Üben formten das Ensemble zu einem Klangkörper, der nicht nur im Landkreis, sondern auch bei verschiedenen Chorreisen im In- und Ausland für Furore sorgt. Am Sonntag, 14. Oktober, lädt der Kammerchor Con Voce um 17 Uhr in die prachtvolle Barockkirche Sankt Ottilie in Möschenfeld ein. Als Solistinnen sind die Sopranistin Monika Lichtenegger und die Altistin Franziska Gündert zu hören, die instrumentale Begleitung übernimmt das Barockensemble Vaterstetten. Karten gibt es bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, beim Buchladen in Vaterstetten, bei der AP-Buchhandlung in Baldham sowie bei der Papeterie Löntz in Baldham. Restkarten an der Abendkasse.