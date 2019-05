7. Mai 2019, 22:15 Uhr Kulturtipp Songs für die Seele

Musikalische Kostbarkeiten auf die akustische Leinwand gemalt

Omnitah, schwedische Singer/Songwriterin mit ungarischen Wurzeln, malt musikalische Kostbarkeiten auf die akustische Leinwand. Ihre klare, mal rauchige Stimme duelliert sich dabei mit ihrem ebenso ausdrucksstarken Klavierspiel, verbunden mit einfühlsamen Texten aus ihrer Feder. So schlüpft sie elegant in sämtliche Rollen, derer sie sich annimmt. Omnitah brachte in den vergangenen 20 Jahren neun Soloalben heraus. Das jüngste mit dem Titel "Seelenstaub" wurde beim Deutschen Rock- und Pop-Preis 2018 als "Beste deutschsprachige CD" gekrönt, die vorherige als "Bestes Popalbum 2018" ausgezeichnet. Omnitah studierte Geige und Klavier am Mozarteum in Salzburg, die Mutter war Konzertpianistin. Am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr gastiert die Songwriterin in der Cafe-Bar Herzog in Zorneding. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Hut geht für die Künstlerin rum.