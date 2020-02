Charmant, goschert und grantig - das sind die jungen Musiker Sebastian Radon und Verena Doublier von Wiener Blond. Bereits mit ihrem ersten Album "Der letzte Kaiser" haben sie in der Szene rund um das sogenannte "neue Wienerlied" bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit ihren bissigen, teils wahnwitzigen Texten singen sie gegen das Klischee der trügerischen Wiener Weinseligkeit an. Das humorige Musikkabarett mit Gitarre, Cajon, Trompete und Loop-Station kann man erleben am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) bei "Kunst in der Filzen" im Gemeindezentrum Pfaffing. Karten gibt's unter (08076) 88 60 40.

