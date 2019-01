6. Januar 2019, 21:54 Uhr Kulturtipp Jetzt mit Dingsbums

Der Clown Pippo ist mit neuem Programm zurück

Clown Pippo ist wieder da und zwar mit seinem neuen Programm "Clown Pippo & das Dingsbums". Darin geht er auf die Suche nach einem Dings, von dem er so gut wie nix weiß, aber eigentlich ist es ein Geheimnis und dann kann es ja nur was Besonderes sein, oder? Dass auf der Suche so einiges schiefgehen wird, ist ja klar und dass er Hilfe braucht, kann man sich ja vorstellen. Zu sehen sind Pippo und vielleicht auch das Dingsbums am Freitag, 11. Januar, im Jugendzentrum "Blues" in Markt Schwaben, Am Erlberg 2, direkt neben dem Bauhof. Beginn der Vorstellung ist um 16.30 Uhr, Kartenverkauf direkt dort ab 15.45 Uhr, Einlass von 16 Uhr an. Zuschauer über vier Jahre zahlen sechs Euro, wer jünger ist, kommt umsonst rein. Karten ausschließlich an der Nachmittagskasse, freie Platzwahl.