Die Konzertreihe "Bach & more" im Landkreis Ebersberg wurde im Jahr 2000 zu Johann Sebastian Bachs 250. Todestag von Matthias Gerstner ins Leben gerufen. Mit großen Chor- und Orchesterprojekten sowie hochkarätig besetzten Kammer- und Orgelkonzerten bildet der Zyklus einen reizvollen Kontrapunkt zum vielfältigen Kulturangebot. Am Samstag, 25. Januar, findet um 19 Uhr zum 20-jährigen Bestehen von "Bach & more" in der evangelischen Petrikirche Baldham ein Festkonzert mit Sektempfang statt. Die beiden Trompeter Robert Hilz und Christian Bühn spielen mit Matthias Gerstner an der Orgel Werke von Pezel, Händel, Corelli und Tartini. Karten gibt es beim Buchladen in Vaterstetten, bei der Papeterie Löntz oder bei AP-Buch in Baldham sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding.