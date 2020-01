Alexander Hicks Dokumentarfilm "Thinking like a Mountain" über isolierte Bergbewohner der Sierra Nevada gewann den Deutschen Menschenrechts-Filmpreis 2018. Nun ist er in der Reihe "Mittwochskino" im Alten Kino zu sehen

Alexander Hick stammt aus dem Chiemgau, ist begeisterter Bergsteiger und junger Filmer. Ein Jahr lang hat er mit den Arhuacos in der Sierra Nevada Santa Marta in Kolumbien gelebt. Sein Dokumentarfilm über die Bergbewohner, die sich auf der Flucht vor europäischen Invasoren, Minenbetreibern und Großgrundbesitzern selbst isoliert haben, gewann den Deutschen Menschenrechts-Filmpreis 2018. "Thinking like a Mountain" ist im Original mit Untertitel am Mittwoch, 15. Januar, in der Reihe "Mittwochskino" im Alten Kino zu sehen. Karten können telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de bestellt werden. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, das Haus öffnet um 19 Uhr.