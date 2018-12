12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Kulturkreis Stade Lesung

Zum 200. Geburtstag des wohl bekanntesten Weihnachtsliedes lädt der Kulturkreis Moosach am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr zu einer besonderen Lesung in den Pfarrsaal ein: Gerhard Schulz von der "Stillen Nacht Gesellschaft" erzählt in ergreifender Weise von der Entstehung des berühmten Liedes und den damit verbunden Personen. Der Eintritt ist frei.