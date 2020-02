Book a Look

Waschen, schneiden, lesen: Am Dienstag, 18. Februar, verwandelt sich das Kulturcafé im Bürgerhaus Neukeferloh in einen ganz besonderen Friseursalon: Der Friseur Danny Beuerbach schneidet Kindern - die an der Ausleihtheke der Gemeindebücherei im Voraus einen Termin vereinbart haben - professionell und kostenfrei die Haare. Dafür lesen seine jungen Kunden ihm währenddessen vor. Damit die Kinder wissen, worauf sie sich einlassen, beginnt das literarische Styling mit Bürgermeister Klaus Korneder auf dem Friseursessel. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr, Zuschauer und Zuhörer sind herzlich willkommen.