4. Juli 2019, 21:47 Uhr Kultur zur Weißwurst Frühschoppen mit Musik

Der erste "Grasbrunner Musikfrühschoppen" geht am Sonntag, 7. Juli, im Wirtshaus am Sportpark über die Bühne. Zur Premiere dieser neuen Kulturreihe der Gemeinde Grasbrunn wird die Musikschule Vaterstetten das Programm gestalten. Mit dabei sind neben dem neuen Blasorchester unter der Leitung von Musikschulleiter Bernd Kölmel das Erwachsenen-Ensemble Sax & More unter Leitung von Bones Patterson, eine Popband mit Musiktalenten sowie mehrere Bläserensembles. Der Konzertreigen beginnt um 11 Uhr zur besten Frühschoppenzeit. "Wir wollen zeigen, wie lebendig die Musikschule in der Region ist und wie bereichernd es sein kann, in Formationen gemeinsam zu musizieren", erklärt Kölmel, der die Einrichtung seit einem Jahr leitet und mit seinem Team schon viel Neues auf den Weg gebracht hat. Die Gemeinde Grasbrunn sorgt als Veranstalter für die Logistik. Dort freut man sich, dass es gelungen ist, gemeinsam mit der Musikschule dieses neue Kulturangebot zu realisieren. Zu einem stimmigen Musikfrühschoppen gehört ein passendes kulinarisches Angebot, dies kommt beim ersten "Grasbrunner Musikfrühschoppen" vom Team des Wirtshauses am Sportpark, Weißwurstfrühstück natürlich inklusive. Der Eintritt ist frei.