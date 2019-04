10. April 2019, 22:31 Uhr Künstlerin Gisela Heide Körperhüllen, gemalt

Wer mehr über die Moosacher Künstlerin Gisela Heide erfahren möchte, sollte einen Ausflug nach Dorfen machen. In der dortigen Galerie Oggi nämlich zeigt die Malerin derzeit ihre "Körperhüllen", und am Samstag, 13. April, wird Midissage gefeiert. Diese beginnt um 17 Uhr mit einem Künstlergespräch, in dem Heide von ihrer Arbeitsweise und ihrem Werdegang erzählen wird. Die Moosacherin ist unter anderem langjährige Beirätin des Kunstvereins Ebersberg. Zu sehen ist ihre Schau noch bis 30. April. Die Galerie Oggi, am Marienplatz 2 in Dorfen, möchte Raum bieten für neugierige und kunstinteressierte Menschen. Sie ist als Non-Profit-Artspace konzipiert.