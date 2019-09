Ausgebremst wurden Autofahrer, die am Donnerstagabend und -nacht in den Stadtteil Moossteffl fahren wollten. Seit Wochen ist der südliche Zugang wegen der Baustelle in Wiesham geschlossen, nun war auch die Unterführung in der Rosenheimer Straße gesperrt. Zwar wurde eine Umleitung - über die Wasserburger Straße, B304, Grafinger Ostumfahrung, die Rotter und die Kapellenstraße und über Feldwege nach Gsprait - eingerichtet. Diese, so beschweren sich Anlieger, wäre aber so schlecht ausgeschildert gewesen, dass sie in der Nacht kaum auf Anhieb zu finden war.

Genehmigt hatte die Sperrung die zuständige Abteilung des Landratsamtes. Die Reparatur in der Bahnunterführung sei dringend gewesen, sagt Sprecher Norbert Neugebauer, ein Ende der Arbeiten in Wiesham habe man nicht abwarten können. Dass die Beschilderung vielleicht nicht optimal war, räumt man in der Behörde ein, verweist aber auf die relativ kurze Dauer der Arbeiten und die eher verkehrsarme Zeit zwischen 20 und 5 Uhr. Für Rettungsfahrzeuge sei die Unterführung zudem offen gewesen, die mobile Hebebühne hätte notfalls schnell weggefahren werden können.