10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Kritik an der Kirche Autorenlesung mit Jacqueline Straub

Ein Autorengespräch mit Jacqueline Straub veranstalten das Kreisbildungswerk Ebersberg und der Zornedinger Pfarrgemeinderat am Donnerstag, 13. Dezember, im Martinstadl, Ingelsberger Weg 2. Jacqueline Straub arbeitet als freie Journalistin und TV-Redakteurin in der Schweiz. Sie studierte katholische Theologie in Tübingen, später in der Schweiz und schloss dort ihr Studium mit dem Master ab. Hiermit wollte sie sich ihren Herzenswunsch erfüllen: römisch-katholische Priesterin zu werden. Diesen Wunsch äußert sie auch selbstbewusst in der Öffentlichkeit. Sie spricht über ihr "inneres Feuer" und ihre Berufung. Tritt in Talkshows auf, gibt Interviews, schreibt über ihre Geschichte Gastbeiträge und veröffentlicht alles auf ihrer Homepage. Jacqueline Straub will das schier Unmögliche möglich machen und weiß, dass sie sich mit ihren Äußerungen in der katholischen Kirche Feinde macht. Straub bekommt aber auch viel Zuspruch, von Gläubigen, die sich bei ihr melden und die sich für ihren Einsatz für die Stellung der Frau in der Kirche bedanken. In Zorneding präsentiert sie ihr drittes Buch mit dem provokanten Titel "Kick die Kirche aus dem Koma - Eine junge Frau fordert Reformen jetzt", das vor wenigen Wochen erschienen ist. Hier greift sie insbesondere die Thematik "Kirche und die jungen Leute" auf. Die Autorenlesung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro.