3. Juni 2019, 22:04 Uhr Krise bei den Sozialdemokraten Dunkle Schatten aus Berlin

Die lokalen SPD-Politiker blicken mit Sorge auf die jüngsten Entwicklungen ihrer Partei - und fordern endlich ein Umdenken

Von Andreas Junkmann , Ebersberg

Ein historisch schlechtes Ergebnis bei der Europawahl, Rücktritt der Partei- und Fraktionsvorsitzenden, und einer aktuellen Umfrage zufolge droht man nun sogar noch als drittstärkste Partei von der AfD kassiert zu werden - die altehrwürdige SPD wirkt in diesen Tagen wie ein taumelnder Boxer, der sehnlichst auf das weiße Handtuch aus der Ringecke wartet. Dieser beispiellose Niedergang der einst so großen Volkspartei sorgt auch bei den Mitgliedern und Führungskräften im Landkreis Ebersberg für Frust und Entsetzen.

Nach dem Rückzug von Parteichefin Andrea Nahles haben die Sozialdemokraten am Montagvormittag das vorübergehende Führungstrio aus Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel präsentiert. Diese Personalrochaden als Konsequenz der jüngsten Wahlschlappe hält man an der Basis indes für den falschen Weg. Sie sei erschreckt gewesen von der Personaldebatte, die nach der Europawahl losgetreten wurde, sagt etwa die Egmatinger Gemeinderätin und Oberbayerns Juso-Vorsitzende Magdalena Wagner. "Die Vorsitzende auszutauschen ist nicht die Lösung der Probleme", so Wagner. Ähnlich äußert sich SPD-Kreisvorsitzende Bettina Marquis, die es "ziemlich brutal" findet, wie mit Andrea Nahles umgangen worden sei.

Überhaupt stören sich Wagner und Marquis an dem durchaus harschen Umgangston, den einige Genossen zuletzt an den Tag gelegt hätten. Von der teils heftigen Kritik an der ehemaligen Parteichefin will auch Doris Rauscher nichts wissen. "Es geht nicht darum, eine einzelne Person zu degradieren und zu vernichten", sagt die SPD-Landtagsabgeordnete. Andrea Nahles sei zwar eine umstrittene Persönlichkeit gewesen, habe aber sehr viel Gutes in die Partei eingebracht. Wahrscheinlich, so Rauscher, sei ihr der Druck nun einfach zu groß geworden.

Und so stehen die Sozialdemokraten nun am Scheideweg, wie es mit der Partei weitergehen soll. Eine zentrale Frage dabei ist, ob die SPD weiter in der großen Koalition mit der Union aus CDU/CSU bleibt, oder einen Schnitt macht und sich von Grund her neu aufstellt. Doris Rauscher gibt zu, für sich selbst noch keine klare Antwort darauf gefunden zu haben. "Spontan würde ich nicht dazu tendieren, die Groko jetzt zu verlassen. Denn wir haben noch Themen." Auch Oberbayerns Juso-Chefin Magdalena Wagner - die selbst von sich sagt, grundsätzlich keine Freundin der Groko zu sein - kann sich einen Verbleib in der Regierungskoalition vorstellen. "Wir sollten ganz klare Forderungen stellen, unter welchen Umständen die Groko noch zu halten ist." Und dann müsse man sehen, inwieweit die Union sich bewegt.

Für Markt Schwabens SPD-Bürgermeister Georg Hohmann ist die Regierung nur dann zu halten, wenn über die Sommerzeit mehrere Themen erkennbar umgesetzt werden. Denn das hat der Rathauschef - wie auch seine lokalen SPD-Kollegen - als eines der größten Probleme ausgemacht: Die Inhalte sind zwar da, kommen bei den Leuten aber nicht an. Für Hohmann hapert es bei SPD und Union an dieser Stelle unter anderem an der Kommunikation. "Diesen alten Politikersprech kann doch keiner mehr ertragen." Was es dagegen brauche sei Authentizität auf Führungsebene. "Die Leute wollen mitgenommen werden", so Hohmann. Und da reiche nicht ein charismatischer Politiker alleine, sondern dafür brauche es eine ganze Mannschaft.

Gleichwohl dürfe man bei der Suche nach neuem Führungspersonal die eigentlichen Themen nicht vergessen. "Wenn der Inhalt nicht besser wird, dann hat sich die Partei überholt", sagt Georg Hohmann. Die lokalen SPD-Politiker sind sich dennoch einig, dass ihre Partei immer noch einiges anzubieten hat. So etwa Magdalena Wagner, die sagt: "Der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit ist bei den Menschen nach wie vor groß." Doris Rauscher verweist hierbei auf die Grundrente als Kernthema, während Bettina Marquis den bezahlbaren Wohnraum anspricht. Auch im Bereich Energie- und Umwelt habe man auf lokaler Ebene gute Angebote, so die frisch gewählte Kreisvorsitzende, die in Pliening im Gemeinderat sitzt.

Doch hier wird ein weiteres Problem der SPD in diesen Tagen deutlich: die Diskrepanz zwischen Parteiführung und Basis. Man leiste hier vor Ort gute Arbeit, so Marquis, "aber es gibt eben einen sehr großen Unmut über die Berliner Politik". Poings SPD-Bürgermeister Albert Hingerl sieht dennoch gerade in der Lokalpolitik eine Chance für die Gesamtpartei. "Wir müssen im Kommunalwahlkampf mehr auf Persönlichkeiten setzen. Das ist die einzige Hoffnung." Dem Rathauschef zufolge könne man auf diesem Weg das verloren gegangene Vertrauen in die SPD langsam wieder aufbauen. "Wir vor Ort baden ja nur aus, was anderswo entschieden wird", so Hingerl. Und Doris Rauscher ergänzt: "Die Bundespartei wirft mal Sonne und mal Schatten auf uns. Im Moment ist es eben mehr Schatten."