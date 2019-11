Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 14 und 18 Uhr in drei Wohnungen in der Fasanenstraße in Vaterstetten eingedrungen und haben Schmuck und Goldmünzen im Wert von etwa 6000 Euro erbeutet. Zugeschlagen haben die Täter in einem Reihenhaus und zwei Erdgeschosswohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter drangen über die Terrassentüre beziehungsweise Balkontüren in die Wohnungen ein und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro. In allen drei Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei Erding. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo unter Telefon (08122) 968-0 oder der Polizeiinspektion Poing, Telefon (08121) 99 17-0, zu melden.