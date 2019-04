24. April 2019, 22:04 Uhr Kriminalkomödie Mord unter Frauen

Von . SZ, Grasbrunn

Das Harthauser Dorftheater hat sich die Kriminalkomödie "Acht Frauen" vorgenommen. Das Stück von Robert Thomas um einen Mord auf einem Landgut hat - verfilmt unter anderen mit Catherine Deneuve und Emmanuelle Béart - etliche Auszeichnungen erhalten. In der Harthausener Version spielen Andrea Okon, Melanie Schwer, Elisabeth Bauer, Vroni Hartl und Marianne Leibig. Tante Pierette, die Schwester des ermordeten Familienvaters - und einzigen Mannes im Haus - spielt Angela Haas. Oma, Mutter und Enkelinnen haben sich versammelt, um gemeinsam die Weihnachtstage zu verbringen, als plötzlich der Tote mit einem Messer im Rücken aufgefunden wird. Wer ist die Mörderin? Keine hat ein Alibi, jede ein Motiv. Selbst die Köchin Madame Chanel (Karin Meier) und das Zimmermädchen Louise (Manuela Geisreiter) verfangen sich in einem Netz aus Lügen und Intrigen. Der Schnee liegt meterhoch und es gibt kein Entrinnen. Wird die Mörderin erneut zuschlagen oder wird sie doch entlarvt? Das Stück hat Premiere am Freitag, 26. April 2019 um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Harthausen. Weitere Termine: Samstag, 27. April, Dienstag, 30. April, Freitag, 3. Mai, Samstag, 4. Mai, Freitag, 10. Mai, Samstag, 11. Mai, Freitag, 17. Mai und Samstag, 18. Mai, jeweils 19.30 Uhr. Kartenreservierung unter Telefon (0175) 34 800 64 oder online über www.dorftheater.de