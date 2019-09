Beim PKW-Fahrtraining der Kreisverkehrswacht am Samstag, 28. September, sind noch Plätze frei. Dieses richtet sich an Führerscheinneulinge der Altersgruppe von 17 bis 25 Jahren. Auch begleitetes Fahren ist möglich. Nach einer kurzweiligen theoretischen Einführung wird auf dem Übungsplatz in Ebersberg ein Handlingparcours absolviert. Dabei geht es um die richtige Sitzeinstellung und sicheres Fahren im niedrigeren Geschwindigkeitsbereich. Danach wird es etwas rasanter. Die Fahrzeuge werden bewusst und kontrolliert auf einer speziellen Gleitplane, die eine Eisfläche simuliert, in Grenzbereiche beim Kurvenfahren und Bremsen gebracht. Die Anmeldegebühr beträgt 25 Euro, Restkosten werden von der Verkehrswacht übernommen. Buchungen sind online über www.verkehrswacht-ebersberg.de, per Mail info@verkehrswacht-ebersberg.de, oder telefonisch unter (08092) 826 81 45 möglich.