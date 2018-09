25. September 2018, 22:07 Uhr Kreisklinik Ebersberg Neue Seelsorgerinnen werden geweiht

Ein halbes Jahr intensiver Ausbildungskures liegt nun hinter denehrenamtlichen Seelsorgerinnen, jetzt möchten sie im Krankenhaus oder im Pflegeheim arbeiten: In einer ökumenischen Andacht am Donnerstag, 4. Oktober, 18 Uhr, in der Kapelle der Kreisklinik werden vier Frauen in ihren Dienst eingeführt und gesegnet. Musikalisch wird die Andacht vom Posaunenchor Ebersberg gestaltet. Interessierte sind herzlich eingeladen.