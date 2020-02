Die Krebstherapie mit Chemo- oder Strahlenbehandlung führt zu drastischen Veränderungen des Aussehens. Durch Haarausfall, Verlust von Wimpern und Augenbrauen oder Hautirritationen verlieren viele Frauen ihr Selbstbewusstsein und fühlen sich zusätzlich von der Krankheit gezeichnet. Die Kosmetikseminare von DKMS Life sollen Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang mit den äußeren Veränderungen während der Therapie geben. Die Patientinnen erhalten Schmink- und Pflegetipps und werden zum Thema Tücher und Kopfschmuck beraten. Das nächste Seminar in der Kreisklinik Ebersberg findet am 11. Februar von 15 Uhr an statt. Information und Anmeldung bei Isolde Gröll, Telefon (08092)868 77 60.