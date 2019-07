24. Juli 2019, 21:28 Uhr Kreisjugendring Ebersberg Infoabend zu Zuschüssen für die Jugendarbeit

Informationen für Vereine und Organisationen, die Geld für ihre ehrenamtliche Jugendarbeit benötigen, gibt es am Donnerstag, 25. Juli, von 19 Uhr an in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings. Anhand von praxisnahen Beispielen werden die Teilnehmer durch die Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Ebersberg geführt, so dass die Antragstellung ganz leicht von der Hand geht. Der Infoabend richtet sich an die Vereinsvorstände und weitere Ehrenamtliche, die Gelder für ihre Jugendarbeit im Verein akquirieren müssen. Anmeldung per E-Mail an zuschuesse@kjr-ebe.de oder über das Formular auf der Homepage des KJR: www.kjr-ebe.de. Dort gibt es auch Informationen über weitere Termine für Infoabende.