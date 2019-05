16. Mai 2019, 21:51 Uhr Kreisjugendring bietet Schulungsabende Informationen zur Jugendarbeit in Vereinen

Der Kreisjugendring bietet wieder Schulungsabende an, bei denen die Zuschussrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis erläutert werden. Der Infoabend richtet sich an die Vereinsvorstände und Kassiere sowie an weitere Ehrenamtliche, die Gelder für ihre Jugendarbeit im Verein akquirieren müssen. Die nächsten Infoabende in der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Ebersberg finden am Mittwoch, 5. Juni, und am Dienstag, 9. Juli, jeweils um 19 Uhr statt. Die Schulungsabende dauern in der Regel eineinhalb Stunden. Anmeldung per E-Mail an die Adresse zuschuesse@kjr-ebe.de oder über das Formular auf der Homepage des KJR: www.kjr-ebe.de