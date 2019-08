11. August 2019, 22:09 Uhr Kreisbildungswerk Ebersberg Hey Alter

KBW startet Fotowettbewerb zum Senioren-Thementag

Eine andere Sicht auf den demografischen Wandel versucht das Kreisbildungswerk (KBW) Ebersberg in einer neuen Aktion - und das ist ganz wörtlich zu verstehen. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Ebersberg, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, der Alzheimer Gesellschaft und dem Ebersberger Caritaszentrum lädt das KBW alle Interessierten ein, sich an einem Fotowettbewerb zum Thema "Altern" zu beteiligen. Ab sofort und bis Ende September kann man entsprechende Fotos einsenden. Die besten Einsendungen werden mit Preisen und einer Ausstellung ausgezeichnet.

Hintergrund der Themenwahl sei, so schreiben es die Veranstalter, ein zwiespältiges Verhältnis zum Alter. Gehe es um Möbel, Weine, Gemälde oder Autos, wird das Alter hoch geschätzt - bei Mensch und Tier spreche man dagegen eher von den negativen Seiten des Alterungsprozesses: "Alt werden möchte jeder, nur alt sein möchte keiner", sei daher eine viel gebrauchte Redewendung über die Angst vor Gebrechlichkeit im Alter. Dabei werde aber oft übersehen, dass eine wachsende ältere Bevölkerung durch eine immer bessere medizinische Versorgung und einer steigenden Lebenserwartung auch viele Chancen für die Älteren und auch für die Gesellschaft bieten. Besonders diesen Aspekt wollen die Veranstalter des Fotowettbewerbs, der im Rahmen der ersten Senioren-Thementage im Landkreis stattfindet, daher in den Mittelpunkt der Aktion stellen.

Unter dem Motto "Im besten Alter!?" sind die Landkreisbürger eingeladen, ihre Eindrücke, Erkenntnisse und Erfahrungen vom Altern auf Fotos zu bannen und sich an dem Wettbewerb beteiligen. Als Erster Preis winkt neben weiteren attraktiven Preisen eine Fahrt nach Berlin und ein Treffen mit dem Bundestagsabgeordneten Andreas Lenz. Die zwanzig besten Bilder werden außerdem im Foyer des Landratsamtes ausgestellt.

Einsendeschluss für Fotos ist am 27. September, die Preisverleihung findet am 15. Oktober um 19 Uhr im Foyer des Landratsamtes statt. Informationen und Teilnahmebedingen auf der KBW-Homepage www.kbw-ebersberg.de.