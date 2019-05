5. Mai 2019, 21:52 Uhr Kreis-CSU Bewerbung für weitere zwei Jahre

Thomas Huber will Parteivorsitzender im Landkreis bleiben - trotz kurzer Zwangspause

Die CSU im Landkreis Ebersberg stellt die personellen Weichen für die kommenden beiden Jahre. Am Samstag, 11. Mai, 10 Uhr, wird der neue Kreisvorstand im Plieninger Bürgerhaus gewählt. CSU-Kreischef und Landtagsabgeordneter Thomas Huber, der seit 2015 im Amt ist und den 21 Ortsverbände umfassenden Kreisverband leitet, stellt sich für weitere zwei Jahre zur Wahl. Die Bilanz der vergangenen beiden Jahre sei positiv, so Huber in einer Pressemitteilung. Der Mitgliederstand sei auf 1991 gestiegen, das sei ein neuer Bestwert. Die Vorbereitungen zu den Kommunalwahlen liefen bereits: "Hier wollen wir jünger und weiblicher werden", so Huber. Im September wird der CSU-Kreisverband seine Ideen sogar dem Parteivorsitzenden Markus Söder persönlich vorstellen, der dann an einer Kreisvorstandssitzung teilnehmen wird.

Bei der Kreisvertreterversammlung am 11. Mai müssen allerdings die beiden stellvertretenden Kreisvorsitzenden, Landrat Robert Niedergesäß und Bundestagsabgeordneter Andreas Lenz, Huber vertreten: Der CSU-Kreisvorsitzende hat sich am Dienstag einer Rücken-OP unterzogen und wird daher voraussichtlich an der Versammlung nicht persönlich teilnehmen können, wie er mitteilt. Seit Jahren sei er von extremen Rückenschmerzen geplagt gewesen, daher habe er sich nun für den Eingriff entschieden. "Ich rechne mit etwa drei Wochen, bis ich wieder einsatzfähig bin", so Huber in der Mitteilung.