22. Januar 2019, 21:43 Uhr Kreis als Koordinator Konzept gegen Obdachlosigkeit

Landrat unterstützt SPD-Vorschlag für gemeinsames Vorgehen

Landrat Robert Niedergesäß (CSU) begrüßt den Vorschlag der Kreis-SPD, ein gemeindeübergreifendes Konzept für die Obdachlosenunterbringung zu erstellen. "Wir nehmen den Ball gern auf", sagte er bei einem Pressegespräch, es handle sich freilich um kein neues Thema, und der Landkreis sei in diesem Bereich auch schon lange koordinierend tätig. Die rechtliche Zuständigkeit für das Thema Obdachlosigkeit liegt freilich bei den Gemeinden.

Die SPD hatte unlängst darauf hingewiesen, dass es vielen Landkreisgemeinden zunehmend schwer falle, Obdachlose gut unterzubringen. Besonders kritisch werde die Lage im Winter. Wohnungslose nächtigten im Forst, viele Notübernachtungsmöglichkeiten seien belegt und die Wohnungslosen würden immer jünger. Eine besondere Härte bestehe für wohnungslose Frauen, diese bräuchten separate Unterbringungsmöglichkeiten, um in Gemeinschaftsunterkünften keine sexualisierte Gewalt fürchten zu müssen. "Gemeinsames Ziel aller Gemeinden müsste die Schaffung einer gesicherten und dauerhaften Einrichtung für die Unterbringung dieser Personengruppen sein", heißt es in dem SPD-Antrag, in dem auch eine Koordinierungsrolle des Landkreises angeregt wird.

Diese könnte sich Niedergesäß auch gut vorstellen, wie er unterstrich: "Wo wir koordinierend mitwirken können und dürfen, tun wir das." Bereits vor dem SPD-Vorstoß habe er auf Anregung eines Bürgermeisters geplant, das Thema bei der Bürgermeisterdienstbesprechung Anfang Februar auf die Tagesordnung zu setzen. Der Landrat verwies auch auf ein Projekt, in dem der Landkreis ebenfalls dazu beigetragen habe, Wohnraum für Obdachlose zu schaffen. Von der Wohnbaugesellschaft, dem gemeinsamen Kommunalunternehmen des Landkreises und seiner Kommunen, seien in einer Wohnanlage in Grafing auch zwei Wohnungen mit je vier Schlafräumen für insgesamt bis zu 16 Obdachlose gebaut worden, die die Stadt Grafing vergeben könne. "Auch so etwas ist eine Antwort auf das Thema Obdachlosigkeit", sagte Niedergesäß.