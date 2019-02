28. Februar 2019, 21:56 Uhr Kreative Schulen Ein Sprachrohr für Jugendliche

Nur wenige Gymnasien und Realschulen im Landkreis bieten noch eine Schülerzeitung an. Viele Schulen haben das Wahlfach abgeschafft - oder durch neue Ideen ersetzt

Von Anna Horst

Von Akrobatik über Percussion, die Energiescouts, AK Bienen bis hin zu den Streitschlichtern und Japanisch - wirft man einen Blick auf die Liste der Wahlkurse am Gymnasium Grafing, findet man eine schier unendliche Auswahl. Insgesamt stehen den Schülern 26 Angebote zur Verfügung, nur eines fehlt: eine Schülerzeitung. Nun könnte man meinen, das sei ein Einzelfall, eine Schülerzeitung gehöre doch eigentlich zum Inventar einer jeden Schule. Doch weit gefehlt: Im Landkreis haben noch nicht einmal die Hälfte aller Realschulen und Gymnasien einen entsprechenden Wahlkurs. Dieser ist kaum noch in der klassischen Version zu finden, stattdessen geht der Trend hin zur Online-Publikation oder gar ganz neuen Methoden, wie einem Podcast. Der Wandel der Massenmedien spiegelt sich eindeutig auch in den Schulen wider.

Wo die Schülerzeitung abgeschafft wurde, ist dieser Schritt oft erst vor Kurzem erfolgt. Am Gymnasium Grafing hat die Maßnahme laut Schulleiter Paul Schötz einen ganz bestimmten Grund: "Die Schülerinnen und Schüler sind durch die im G 8 stark angestiegene Nachmittagsunterrichtsbelastung und bei dem großen Angebot der Wahlkurse lieber im sportlichen und musischen Bereich aktiv." Es fehlt also ganz einfach das Interesse der Schüler, auch deshalb, weil die Zeit der Kinder im G 8 knapp bemessen ist.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich an der Lena-Christ-Realschule in Markt Schwaben ab. Nachdem das Angebot im vorigen Schuljahr wieder aufgenommen wurde, ist es für das laufende Jahr erneut auf Eis gelegt worden. Auf Nachfrage teilt das Sekretariat mit, man erachte es "aus ökologischer Sicht nicht mehr als sinnvoll, zusätzlich eine Schülerzeitung drucken zu lassen". Die ehemalige betreuende Lehrerin schildert allerdings, dass tatsächlich auch die Begeisterung der Schüler für den Wahlkurs gesunken sei. Bei vielen sei am Anfang des Schuljahres die Motivation dagewesen, doch angesichts der aufwendigen Arbeit hinter den Kulissen hätten einige Kinder aufgegeben. Darum sei im vergangenen Schuljahr 2016/17 die letzte Ausgabe erschienen. Diejenigen, die aber dennoch über das Schulleben berichten wollten, könnten nun Texte für den Jahresbericht schreiben. "Es ist sozusagen ein Kompromiss, um das Ganze nicht völlig einschlafen zu lassen", sagt sie.

Das selbe Problem gab es an der Realschule in Vaterstetten: Es hätten sich zu wenige Schüler gemeldet, so Schulleiterin Anita Ruppelt. Allerdings sei der Mangel an Wahlkursteilnehmern nicht der alleinige Grund für die Einstellung der Zeitung: Auch Lehrkräfte, die Zeit und Lust auf die Betreuung des Wahlfachs hätten, gebe es im Moment nicht. Dieser Umstand hat auch an der Realschule in Ebersberg das Aus für die Schülerzeitung bedeutet. Es sei sehr schade, schreibt Lehrerin Christel Katterloher in einer E-Mail, doch "leider kann zurzeit aus stundenplantechnischen Gründen kein Kollege dieses Aufgabengebiet betreuen".

Eine Alternative zur normalen Zeitung hat man am Gymnasium in Kirchseeon gefunden: Dort gibt es einen von Schülern betriebenen Podcast. Dieser funktioniert wie eine Art Schulradio, in dem selbst aufgenommene Audiodateien zu Veranstaltungen oder Interviews mit Lehrern und vieles mehr veröffentlicht werden. Der Wahlkurs findet unter der Leitung der betreuenden Lehrkraft Matthias Ott jede Woche für zwei Stunden statt. Einmal im Monat wird ein Beitrag auf die Schulhomepage hochgeladen. "Die Schüler finden die Themen selbst, dann recherchieren sie und nehmen die Audiodatei hier an der Schule mit unserer eigenen Ausstattung auf", erklärt Ott. Damit sei die Arbeit aber noch nicht getan: Am Schluss müssten die Aufnahmen noch geschnitten werden, was sehr aufwendig sei. "Vor allem die jüngeren Schüler brauchen noch viel Anleitung. Immerhin ist nicht nur der Inhalt des Beitrags wichtig, sondern auch die Tonqualität muss stimmen, genauso wie der Schnitt, der möglichst reibungslos sein soll", erklärt Ott.

Dennoch bringt das Kirchseeoner Gymnasium seinen Schülern auch klassischen Journalismus nahe. In der achten Klasse stehe ein Projekt mit einer Tageszeitung auf dem Programm, so Ott, auch an Führungen durch Druckereien nähmen die Gymnasiasten teil. Ähnliche Aktionen finden an den anderen Schulen im Landkreis ebenfalls statt, denn die Auseinandersetzung mit dem Thema Zeitung ist in Bayern sogar im Lehrplan verankert.

Im Landkreis haben nur drei Gymnasien und Realschulen eine Schülerzeitung. Der Phoenix des Franz-Marc-Gymnasiums und der Humbug des Humboldt-Gymnasiums erscheinen beide lediglich einmal im Jahr. "Leider schwankt das Interesse sehr stark, trotz der guten Bedingungen. Es ist jedes Jahr eine ziemliche Herausforderung, die viel Einsatz fordert, sich bislang aber immer gelohnt hat", sagt Uwe Richter, der die Schülerzeitung des Franz-Marc-Gymnasiums betreut. Neben dem Humbug ist sie eines der zwei Schülerblätter im Landkreis, die im gedruckten Format erscheint. Am Humboldt-Gymnsium arbeiten allerdings "trotz der großen Schule und wegen großem Konkurrenzangebot in- und außerschulisch nur etwa zehn feste Mitglieder" im Wahlkurs mit, so die beiden Betreuungslehrkräfte Ingrid Jung und Susanne Kaufmann.

Unterdessen erscheint die Schülerzeitung der Poinger Dominik-Brunner-Realschule nicht mehr analog. Seit drei Jahren wird der Tintenklex ausschließlich online auf einer aufwendig gestalteten Webseite veröffentlicht. Für den Artikel "Asylbewerber - Ein Kommentar" gewann der Tintenklex sogar einen Preis beim Schülerzeitungswettbewerb "Raute". Die junge Autorin verurteilt in ihrem Artikel Vorurteile und diffamierendes Verhalten gegenüber Flüchtlingen und spricht dabei ihre Mitschüler direkt an. Ihre Schilderungen basieren auf Situationen aus dem Schulalltag, die sie persönlich erlebt hat. Der Kommentar macht deutlich, welche Bedeutung den Schülerzeitungen zukommt: Gerade, wenn Artikel aus einem Schülerblatt online veröffentlicht oder bei einem Wettbewerb eingereicht werden, können die Jugendlichen viele Menschen erreichen. Schülerzeitungen sind nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern dienen als Sprachrohr junger Leute.