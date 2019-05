10. Mai 2019, 22:05 Uhr Kreative Kinder Alles Gute, Mama!

Was in den Kitas im Landkreis zum Muttertag gebastelt wird

Bisweilen finden sich die Deko-Tiere aus Fimo oder die Stiftehalter aus Klopapierrollen noch im Haushalt der Eltern, wenn die Künstler längst schon eigene Kinder haben: Zum Muttertag erfreuen die Kleinen traditionell mit liebevoll Selbstgebasteltem. Die SZ Ebersberg hat sich umgesehen, womit die Buben und Mädchen aus den Kitas im Landkreis in diesem Jahr am Sonntag aufwarten werden (von oben links im Uhrzeigersinn): Strahlend pink leuchtet das Geschenk der Kinder aus der Anzinger Kita St. Michael. Es handelt sich um Blumenvasen, die beispielsweise eine einzelne Rose schön in Szene setzen. Bestimmt bald im praktischen Einsatz werden die Grillzangen sein, die im Markt Schwabener Kindergarten Sankt Nikolaus gefertigt und schön verziert wurden. Gleich eine ganze Geschenkpalette gibt es im Grafinger Kindergarten Rappelkiste: Fingerabdrücke in Salzteig, Kerzen und Küchenmagneten wollen die Kinder hier verschenken. Über bunt leuchtende Blumentöpfchen samt Inhalt dürfen sich die Mamas der Kinder aus der Herbstgruppe der Ebersberger Kita Villa Emilia freuen, in der Kita Zauberwald in Kirchseeon gibt es liebevoll abgefüllte Marmelade. Und ganz frühlingshaft kommen die Geschenke aus der Kita Storchennest in Markt Schwaben daher, es handelt sich um schön verzierte Glocken aus Blumentöpfen.