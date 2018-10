9. Oktober 2018, 21:52 Uhr Kratzer und Dellen Drei Autos in Kirchseeon beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in der Münchener Straße in Kirchseeon drei Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden, wie die Polizei mitteilt. Die Autos, die auf einem Privatparkplatz abgestellt waren, wiesen Kratzer sowie Dellen im Lack auf. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Die Polizei Ebersberg, Telefon (08092)8268-0, hofft nun auf Hinweise.