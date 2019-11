Im Jahr 1968 wurde Josef Graml zum Priester geweiht, von 1980 an war er 37 Jahre lang Seelsorger an der Ebersberger Kreisklinik.

Trost spenden in schweren Zeiten gehört immer zu den Aufgaben eines Seelsorgers, Josef Graml hat sich um die gekümmert, denen es gerade besonders schlecht ging: Als Krankenhausseelsorger spendete er den Patienten der Kreisklinik fast vier Jahrzehnte lang Trost, nun ist Josef Graml im Alter von 79 Jahren gestorben.

Schon als Schüler engagierte sich Graml in der katholischen Jugendarbeit, sein Studium der Theologie, so erzählte er es einmal, sei in eine "Zeit großen theologischen Aufbruchs" gefallen. Ein Aufbruch, den er in späteren Jahren in seiner Kirche vermisste, zu viele Fragen der Gläubigen blieben unbeantwortet. Das Eingehen auf seine Nächsten, anstatt sie mit "bloßen Bibelsprüchen" zu überziehen, das beschrieb Graml als den Kern seiner Aufgabe als Klinikseelsorger, oder kurz: "Man muss zuhören können."

Herauszustellen, dass auch der Tod zum Leben gehört, war Graml ebenfalls stets wichtig, das Sterben solle nicht tabuisiert werden. Wozu Josef Graml selbst auch beigetragen hatte, unter anderem war er an der Gründung des Christophorus-Hospizvereins beteiligt. Auch das Denkmal für Sternenkinder auf dem Neuen Friedhof der Kreisstadt geht auf eine Initiative Gramls zurück. Dort erinnert seit 2011 eine Gedenkstätte an jene, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Denn, wie Josef Graml bei der Einweihung sagte: "Jedes Leben, und wenn es noch so kurz war, ist ein Geschenk."

Der Sterberosenkranz für Josef Graml findet am Samstag, 16. November, um 17.15 Uhr in der Krankenhauskapelle statt, Trauergottesdienst in der Pfarrkirche mit anschließender Beerdigung im Alten Friedhof ist am Dienstag, 19. November, um 10 Uhr.