20. September 2018, 22:15 Uhr Kostprobe Tag der Regionen in Glonn

Am Tag der Regionen kann man sich Ebersberg quasi auf der Zunge zergehen lassen. Und dabei erfahren, warum es sich lohnt, Brot, Milch, Gewürze und andere Produkte aus der Heimat zu kaufen. An diesem Freitag, 21. September, macht das Regionalmanagement des Landkreises mit einer Verkostung bei Edeka Simmel in Glonn auf regionale Produkte aufmerksam. Die Produzenten und Händler der Regionalmarke "Ebersberger Land", der Landschaftspflegeverband und Martins Holzofenbäckerei stellen von 14 bis 17 Uhr ihre Betriebe vor und bieten leckere Kostproben ihrer Erzeugnisse an.

Landrat Robert Niedergesäß hebt die Bedeutung des Aktionstages hervor, "weil so besonders deutlich wird, dass wir im Landkreis ein großes Angebot an qualitativ hochwertigen Produkten herstellen und unseren regionalen Anbietern hier auch eine Plattform bieten wollen." Natürlich, so Niedergesäß, seien regional erzeugte Lebensmittel nicht immer zu Discountpreisen erhältlich, "aber mehr Qualität und mehr Gesundheit ist eben auch mehr Wert". Die Veranstaltung ist Teil des Aktionsbündnisses "Tag der Regionen - Wer weiter denkt, kauft näher ein". Im Landkreis findet diese Aktion bereits zum fünften Mal statt. Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.tag-der-regionen.de.