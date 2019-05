2. Mai 2019, 21:57 Uhr Kostbar Musik und Genuss

Die Cover-Band Blue Delight spielt am Samstag, 4. Mai, in der "Kostbar" im Grafinger Rewe Oldies und Balladen aus den 60er- und 70er Jahren, die sich eher selten in den Hitlisten der Radiosender finden. Die Grafinger Band Blue Delight besteht aus dem Schlagzeuger Karl Kneidl, Harald Müller am Keyboard und den Gitarristen und Sängern Thom Lauber und Uwe Peters. Das Quartett spielt Stücke von Barclay James Harvest, den Beatles, Canned Heat, den Kinks, Pink Floyd, Eric Clapton, Lou Reed und vielen anderen. Zum Konzert gibt es ein dreigängiges Menü und zur Begrüßung ein Glas fränkische Bio-Wein. Weitere Infos und Reservierung unter (08092) 8 68 84 24. Beginn ist um 20 Uhr.