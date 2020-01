Manchmal lohnt es sich, ein Jubiläum so lange zu feiern, bis es einen neuerlichen runden Geburtstag gibt. So gesehen haben Kulturfreunde im Landkreis Ebersberg im kommenden Jahr doppelten, wenn nicht gar dreifachen Grund zur Vorfreude: Die Konzertreihe "Bach & More", ursprünglich zum 250. Todestag von Johann Sebastian Bach gegründet, kann 2020 auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken. Und auch den Jubilate-Chor Zorneding darf man zu seinem 30. Jubiläum beglückwünschen. Chor sowie Konzertreihe hat der Organist und Kirchenmusiker Matthias Gerstner ins Leben gerufen. Musikfreunde können also schon einmal ihren Kalender zücken und sich Termine für 17 musikalische Höhepunkte im kommenden Jubiläumsjahr notieren.

Mit einem Orgelkonzert startet das Festjahr am Samstag, 25. Januar, um 19 Uhr in der evangelischen Petrikirche Baldham. Werke von Johann Pezel, Georg Friedrich Händel, Arcangelo Corelli und Giuseppe Tartini werden dort von Orgelspieler Matthias Gerstner sowie Robert Hilz und Christian Bühn an der Trompete vorgetragen. Anschließend wartet ein Sektempfang. Schon am Sonntag, 9. Februar, geht es weiter mit der schönen Musik. Um 18 Uhr findet im Rathaus Zorneding ein Kammerkonzert statt. Matthias Gerstner am Cembalo und Annette Hartig an der Flöte tragen Musik vom Hofe Friedrich des Großen vor. Dies umfasst Komponisten wie Friedrich den Großen, Anna Amalia von Preußen oder Carl Philipp Emanuel Bach.

Das erste Chor-Konzert im Rahmen der Festivitäten findet am Sonntag, 7. März, um 19 Uhr 30 in der Evangelischen Petrikirche Baldham statt. Instrumentalisten sowie die Sprecher Carolin Schubert und Stephan Opitz unterstützen dabei den Jubilate-Chor zu dem Singspiel "Markus Nickel: Das Tagebuch" nach Jochen Klepper. Zwei Wochen später, am Sonntag, 22. März, ist um 18 Uhr in der Petrikirche ein Orgelkonzert mit Posaune zu hören. Matthias Gerstner an der Orgel und Elmar Spier an der Posaune geben Werke unter anderem von Jean Baptiste Loeillet und Georg Philipp Telemann zum Besten.

Detailansicht öffnen Der Jubilate-Chor kann in diesem Jahr gleich mehrere Jubiläen feiern, allen voran natürlich Bachs Geburtstag. (Foto: Privat)

Der April wartet mit zwei musikalischen Leckerbissen auf: In der katholischen Kirche Maria Königin in Baldham ist am Sonntag, 5. April, um 18 Uhr ein Chor- und Orchesterkonzert zu hören. Die Bach-Kantate "Jesus nahm zu sich die Zwölfe" sowie Joseph Haydns "Stabat Mater" wird vom Jubilate-Chor Zorneding, dem Barockensemble Vaterstetten und den Solisten Priska Eser (Sopran), Eric Price (Tenor), Melanie Arnhold (Alt) und Klaus Reiter (Bass) vorgetragen. Am Karfreitag, 10. April, um 18 Uhr werden in einem weiteren Kammerkonzert Werke von Johann Sebastian Bach dargeboten. Es musizieren Annette Hartig an der Flöte, Klaus Kämper am Violoncello, Regina Graf an der Violine und Matthias Gerstner am Cembalo.

Eine der bekanntesten Geschichten für Jung und Alt haben die Hamburger Andreas Willscher und Klaus Lutterbüse in Gedichtform übertragen und vertont. Diese 15 Orgelstücke werden am Sonntag, 10. Mai um 18 Uhr in der Petrikirche aufgeführt. Es rezitiert Carolin Schubert, Matthias Gerstner ist an der Orgel.

Im Juni, Juli und September findet jeweils ein Orgelkonzert statt. Am Sonntag, 21. Juni, wird dabei der Organist Gerstner von Klaus Kämper am Violoncello unterstützt: In der katholischen Kirche St. Aegidius in Keferloh tragen sie um 19 Uhr Werke vom Barock bis zur Moderne vor. Am Sonntag, 5. Juli, um 19 Uhr wird es schon recht weihnachtlich zur Sommerszeit: Festliche Musik für drei Trompeten und Orgel gibt es dort um 19 Uhr in der katholischen Wallfahrtskirche St. Ottilie in Möschenfeld. Die drei Trompeten werden gespielt von Robert Hilz, Leonhard Braun und Konrad Müller. Ein Konzert für Oboe und Orgel schließlich findet am Sonntag, 27. September, um 18 Uhr in der Petrikirche statt. Irene Draxinger an der Oboe und Matthias Gerstner an der Orgel bieten Werke unter anderem von Ennio Moricone und Astor Piazzolla dar.

In einen bunten Herbst können Musikliebhaber mit Werken von Johann Michael Haydn und Sigismund Neukomm starten. Am Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr findet in St. Ottilie ein Chor- und Orchesterkonzert statt, bei dem Monika Lichtenegger als Sopranistin und Melanie Arnhold als Altistin auftreten. Außerdem werden das Barockensemble Vaterstetten und der Kammerchor Con Voce singen.

Gleich drei Konzerte gibt es im November: Gemeinsam mit Hermann Rid am Saxophon und Martina Holler an der Harfe trägt Orgelspieler Gerstner am Sonntag, 8. November, um 18 Uhr in der Petrikirche Werke von Ton Verhiel und Marcel Tournier vor. Weiter geht es am Samstag, 14. November, um 19 Uhr in Maria Königin mit dem Werk "The Armed Man - A Mass for peace" des britischen Komponisten Karl Jenkins. Neben dem Barockensemble Vaterstetten und dem Jubilate-Chor konzertieren hier Monika Lichtenegger (Sopran), Melanie Arnhold (Alt), Eric Price (Tenor) und Klaus Reiter (Bass). Ein weiteres Orgelkonzert mit Saxophon, gespielt von Hermann Rid, gibt es am Sonntag, 22. November um 19 Uhr in der evangelischen Kirche Feldkirchen. Dabei werden Stücke von Georg Friedrich Händel und natürlich Johann Sebastian Bach vorgetragen.

Detailansicht öffnen Kirchenmusiker Matthias Gerstner. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Adventliche Gefühle dürfen aufkommen bei Weihnachtlicher Barockmusik von Dietrich Buxtehude oder Johann Vierdanck am Sonntag, 6. Dezember um 17 Uhr in St. Aegidius. Neben Instrumentalisten wird dort der Kammerchor Con Voce auftreten. Eine Woche später, am Samstag, 12. Dezember, findet in der katholischen Kirche St. Martin in Zorneding um 20 Uhr ein weiteres Chor- und Orchesterkonzert statt. Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium wird dargeboten von der Sopranistin Priska Eser, Altistin Melanie Arnhold, dem Tenor Eric Price und Klaus Reiter (Bass). Außerdem treten unter der Leitung von Gerstner auch das Barockensemble Vaterstetten und der Jubilate-Chor Zorneding auf.

Wer das Jahr ebenso klassisch ausklingen lassen möchte, wie er es begonnen hat, kann die beim Silvesterkonzert für Trompete und Orgel am Donnerstag, 31. Dezember um 20 Uhr in der evangelischen Christophoruskirche Zorneding tun. Immanuel Tomassini an der Trompete rezitiert Werke beispielsweise von Johann Sebastian Bach oder Giovanni Buonaventura Viviani. Organist ist Matthias Gerstner.