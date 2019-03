20. März 2019, 22:06 Uhr Konzerte in Zorneding und Grafing Benefiz für die Biene

Das Vokalensemble Voicensation gibt nun im Rathaus Zorneding und in der evangelischen Kirche Grafing ein Benefizkonzert zum "Jahr der Biene". Unter dem Motto "when silly bees could speak" stellt das Ensemble Lieder vor, deren Texte auf das Thema Bezug nehmen. Das abwechslungsreiche Programm bietet zudem romantische Lieder zum Frühling und raffiniert arrangierte Jazz und Pop-Standards. Das Vokalensemble Voicensation sind Yukiko und Jens Nave sowie Gabriele und Eckhard Meißner, vier Mitglieder des Zornedinger Kammerchors a cappella, die sich dem solistischen Singen gewidmet haben. Nun präsentiert die Gruppe erstmals ein abendfüllendes Programm. Zu hören ist es am Samstag, 23. März, um 19 Uhr im Rathaus Zorneding sowie am Samstag, 6. April, um 19 Uhr in der in der Auferstehungskirche in Grafing. Der Eintritt ist frei. Die Konzerte werden in Zusammenarbeit mit dem Aktionsbündnis "Der Landkreis Ebersberg summt" veranstaltet, die Spenden gehen an die jeweilige Arbeitsgruppe vor Ort.