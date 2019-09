Mit zwei tollen Konzerten wartet die Glonner Schrottgalerie am Wochenende wieder auf: Am Freitag, 27. September, ist das Sendlinger Revolutionsensemble zu Gast, und zwar unter dem Motto "Sich fügen heißt lügen. Revolutionäre Lieder." Oskar Maria Graf ist mittendrin, Ernst Toller, erst Vorsitzender des bayerischen Revolutionsrates, dann kurz Gefangener der Radikalen, Thomas Mann wendet sich mit Grausen ab und Victor Klemperer kann sich nicht zwischen Lachen und Weinen entscheiden: Die Geschichte der Münchner Räterepublik und ihrer blutigen Niederschlagung wurde von zahlreichen Literaten geprägt, begleitet und in Gedichten, Tagebüchern und Prosatexten festgehalten. Das Sendlinger Revolutionsensemble hat diese teilweise längst vergessenen Texte vertont und erzählt so die Geschichte der Münchner Räterepublik neu. Es spielen: Johanna Weiske, Dominik Frank, Andreas Porsch, David Roesner, Jakob Greithanner und Thomas Schneider. Zu den Urgesteinen des Blues in der Schrottgalerie gehören Chicken Pete und Peter Weber alias Double Pete mit ihrem erdigen Blues aus den 20er und 30er Jahren, die sich dann am Samstag, 28. September, die Ehre geben. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Reservierungen sind nur per Mail möglich.