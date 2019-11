Die evangelische Petrikirche in Baldham verfügt seit zwei Jahren über eine neue Orgel, die nicht nur die Gottesdienstbesucher mit wunderbaren Klängen erfreuen soll. Am Wochenende gibt es daher zwei Konzerte: In der Reihe "Bach & more" erklingen am Samstag, 16. November, Werke für Orgel zu vier Händen von Albrechtsberger, Lachner, Berwald, Hesse und Mozart. Kantor Matthias Gerstner, Leiter der Reihe, spielt zusammen mit der Münchner Organistin Catharina Seidel. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Karten für 15 Euro gibt es beim Buchladen in Vaterstetten, bei der Papeterie Löntz in Baldham, der AP-Buchhandlung in Baldham sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding. Am Sonntag, 17. November, um 11 Uhr geht es weiter mit einer Orgelmatinee. Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Knörr spielt Werke von Böhm, Bach und anderen, Carolin Schubert steuert passende Texte bei. Der Eintritt ist frei.