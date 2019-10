Zu einer "Langen Nacht der Musik" laden Konrad Huber und sein Singkreis Forstern am Freitag, 18. Oktober, ein: Von 19 bis 24 Uhr werden dann an verschiedenen Orten in Forstern Konzerte für Jung und Alt stattfinden. Der Eintritt kostet einmalig zehn Euro. In der kleinen Turnhalle singt Sternschnuppe zusammen mit Kinderchören (Beginn 19 Uhr). Außerdem stehen Kabarett mit Werner Maier, Klaviermusik mit Rosy Walter und Tilda Bányász sowie Kunstlieder, gesungen von Laura Hemingway und Manuel Wickhler, auf dem Programm. Parallel dazu zaubert Jörg Meier in der Aula der Schule, bevor dort die Freunde klassischer Musik auf ihre Kosten kommen: Von Felix Vogt, Lars Christianssen und Jakob Eglmeier ist Gitarrenmusik zu hören, außerdem dabei ist das Bläser-Klavier-Ensemble Funkenflug aus Poing. Zum Abschluss in der Aula wird von der Familie Schirmer und Hubers kleinem gemischten Chor bayerisch bis irisch aufgespielt. Im Eicher Café groovt und rockt es (Beginn 20 Uhr): Zuerst hat die Schülerband Jezzus ihren Auftritt mit Schwerpunkt Jazz und Pop, dann die Messer's mit gecoverter und selbstkomponierter Rockmusik. Ausklingen wird die Nacht im Café mit Oldies und Tanzmusik vom Duo California. Beim Hirschbachwirt stehen ebenfalls Bands auf der Bühne (Beginn 20.30 Uhr): Projekt 7 spielt Juwelen der Rockmusik, Jack and the Daniel's lassen mit Oldies, Countrymusik und Pop-Classics die Herzen höher schlagen.