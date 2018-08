27. August 2018, 22:15 Uhr Konzert Wohlklingende Wärmequelle

Das preisgekrönte "Trio Gaon" aus München eröffnet die Kammermusiksaison im Zornedinger Martinstadl

Französische Klangfarben zu Beginn: Das 2013 in München gegründete und bereits mehrfach preisgekrönte Trio Gaon eröffnet die Kammermusiksaison des Kulturvereins Zorneding-Baldham am Sonntag, 16. September, um 19 Uhr mit einem rein französischen Programm. Das Ensemble setzt sich zusammen aus dem führenden koreanischen Nachwuchspianisten Tae-Hyung Kim und zwei Streichern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks.

Den impressionistisch geprägten Rahmen des Konzerts im Martinstadl bilden das frühe Klaviertrio des 18-jährigen Claude Debussy aus dem Jahr 1880 und das 1914 komponierte Trio seines Kollegen Maurice Ravel, das auch durch die baskische Folklore aus dessen Heimatregion inspiriert wurde. Im Zentrum steht die nur drei Jahre später entstandene Komposition "D'un matin de printemps" (An einem Frühlingsmorgen) der 24-jährigen Lili Boulanger - ein klangsinnliches, überraschend modernes Werk, das nichts vom frühen Tod der Pariser Komponistin im selben Jahr erahnen lässt. Als ironisch-verspieltes Pendant dazu erklingt das 1986 komponierte Klaviertrio des späten Neoklassizisten Francis Poulenc, der sein Studium bei Lili Boulangers Schwester Nadia, einer der bedeutendsten Kompositionslehrerinnen des 20. Jahrhunderts, begann.

Das Trio Gaon ist seit 2013 in München beheimatet und verweist mit der vielschichtigen Bedeutung seines koreanischen Namens Gaon - das bedeutet "Mittelpunkt der Welt" beziehungsweise "Wärme erschaffen" - auf die Vision, drei Musiker mit verschiedenen kulturellen Hintergründen zu einer künstlerischen Einheit zu verbinden: Das Trio Gaon besteht aus Tae-Hyung Kim am Klavier, Jehye Lee an der Violine und Samuel Lutzker am Cello. Während der relativ kurzen Zeit seit seiner Gründung legte das Ensemble, das wesentliche Impulse durch Ana Chumanchenco, Friedemann Berger und Christoph Poppen an der Musikhochschule in München erhielt, durch Erfolge bei internationalen Wettbewerben den Grundstein seiner Konzerttätigkeit in Europa und Asien. Zuletzt wurde das Trio 2017 mit dem ersten Preis sowie zwei Sonderpreisen beim Kammermusikwettbewerb Premio Trio di Trieste ausgezeichnet. 2015 gewann es den dritten Preis beim Joseph Haydn-Wettbewerb für Kammermusik in Wien sowie 2014 den Musikpreis des Gasteig Kulturkreises in München - mit der höchsten Punktzahl des gesamten Wettbewerbs.

Zwei Neuerungen gibt es in dieser Saison beim Zornedinger Kammermusikzyklus: Die Konzerte beginnen erst um 19, statt bereits um 18 Uhr, außerdem können Karten nun online gekauft werden, und zwar im Ticketshop unter www.kulturverein-zorneding-baldham.de. Fragen dazu beantwortet Heide Schneider telefonisch unter (08106) 221 54.