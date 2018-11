1. November 2018, 21:47 Uhr Konzert Verrückte Flöten

Vaterstetten - Am Sonntag, 4. November, um 16 Uhr stellen Barbara Hintermeier und Martin-Christoph Dieterich (Klavier) in einem Konzert "verrückte Blockflöten" vor: Doppelflöten, Spazierstockflöten, Flöten aus Knochen und Schafshörnern und natürlich Blockflöten in ganz unterschiedlichen Größen. Hintermeier unterrichtet seit mehr als 30 Jahren und hat zahlreiche Blockflötenbücher geschrieben, die unter anderem im renommierte Schott-Verlag erschienen sind. Das Konzert findet im Haus Maria Linden, Arnikastraße 1, in Vaterstetten statt, Veranstalter ist das Katholisches Jugendsozialwerk. Gäste sind herzlich willkommen.