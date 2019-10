Musik, viele Geschichten von Stars und Sternchen, Drogen und Alkohol, Liebe und Hass verspricht der Abend mit Konzert und Lesung am Samstag, 19. Oktober, in der Café-Bar Herzog in Zorneding. Unter dem Titel "Storys Behind The Song" erwarten die Besucher spannende und kurzweilige Storys zum Schmunzeln und Nachdenken. Von 19 Uhr an spielen CountOnAtEight. Thomas Weilbuchner kramt tief in der Plattenkiste und erzählt die Hintergründe der Lieblingssongs. Eintritt frei, der Hut geht rum.