29. Januar 2019, 22:03 Uhr Konzert Saiten der Sehnsucht

Balkandina entsteht, wenn sich zwei harmoniesüchtige Geiger mit Hang zu musikalischen Saitensprüngen nach Südamerika und in den Balkan zusammentun mit einem Gitarristen, der eine Affinität zum Jazz und eine Zweitwohnung in Buenos Aires hat. Auf diese Weise vereint sich bei Balkandina so ziemlich alles, was an Musik Spaß macht: Sehnsüchtige Melodien, virtuose Saitenartistik, treibende Rhythmen, melancholische Augenblicke voller Zärtlichkeit und Gesänge, die unschwer erkennen lassen, dass es im Großen und Ganzen doch immer nur um die Liebe geht. Wer das Ensemble aus Martin Deubel, Regine Noske und Martin Ruppenstein live erleben will, bekommt am Freitag, 1. Februar, Gelegenheit dazu, denn dann sind Balkandina in der Schrottgalerie in Glonn zu Gast. Beginn ist um 19.30 Uhr, Reservierungen nur per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de.