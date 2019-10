Richard Köll (Klarinette und Saxofon) und Stefan Amannsberger (Gitarre) bringen Klangmalereien, Balladen, groovende und jazzige Stücke auf die Bühne. Sie begeistern ihr Publikum mit eigenen Kompositionen und individuellen Interpretationen von Standards aus den unterschiedlichsten Genres, von der Klassik bis zum Jazz, vom Pop bis zum Folk. Die Stücke ihres vielseitigen Programms leben von dem intensiven Dialog aus Gitarre und Klarinette beziehungsweise Saxofon. Köll und Amannsberger gastieren am Samstag, 5. Oktober, um 20 Uhr in der Café-Bar Herzog in Zorneding. Mit im Gepäck haben die beiden Musiker ihre aktuelle CD "Paris, bedeckt 16 Grad" - sowie die Sängerin Katrin Schottenloher. Sie absolvierte ihr Studium in Würzburg und begeistert seit vielen Jahren das Publikum im süddeutschen Raum mit ihrer vielseitigen Stimme. Der Eintritt ist frei, die Künstler freuen sich über Spenden.