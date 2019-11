Beim wieder von BR Klassik aufgezeichneten dritten Konzert im Kammermusikzyklus des Kulturvereins Zorneding-Baldham formieren sich vier international ausgezeichnete Solisten zu einem Spitzenensemble, das Musik des Impressionismus und der französischen Romantik interpretiert. Das Konzert findet statt am Sonntag, 24. November, im Martinstadl Zorneding, Beginn ist um 18 Uhr. Neben der russischen Mezzosopranistin Natalya Boeva, die 2018 den ersten Preis beim ARD-Musikwettbewerb in München gewann, ist als erster Preisträgerin des Internationalen Wettbewerbs in Genf die italienische Flötistin Silvia Careddu zu hören, außerdem in dem jungen französischen Cellisten Bruno Philippe ein weiterer ARD-Preisträger. Für die erlesene Dramaturgie dieses Ausnahmeprogramms zeichnet der ebenfalls mehrfach ausgezeichnete Pianist Oliver Triendl verantwortlich.

Claude Debussys "Syrinx" für Flöte solo bildet den Auftakt des facettenreichen Abends, in dessen Zentrum die faszinierenden "Chansons madécasses" von Maurice Ravel stehen. Neben reizvollen Repertoirewerken von Debussy und Camille Saint-Saëns erklingen selten zu hörende Kleinodien mit teils exotischen Inspirationsquellen: darunter Jaques Iberts "Deux stèles orientées", Albert Roussels "Deux poèmes de Ronsard" und die "Esquisse d'Espagne" des Ravel-Epigonen Gustave Samazeuilh. Kammermusikwerke von zwei französischen Komponistinnen komplettieren das vielfarbige Spektrum: die "Trois pièces" der bedeutendsten Kompositionslehrerin des 20. Jahrhunderts, Nadia Boulanger, und das Trio für Flöte, Cello und Klavier ihrer ukrainischen Schülerin Marcelle de Manziarly, das noch den Geist der Spätromantik atmet.

Natalya Boeva (Mezzosopran), die 2018 den ersten Preis beim ARD-Musikwettbewerb gewann, studierte in ihrer Heimatstadt Sankt Petersburg sowie an der Theaterakademie August Everding in München. 2017 erhielt sie ein Stipendium des Deutschen Bühnenvereins, 2018 sang sie in Hasses "Artaserse" bei der Wiedereröffnung des Markgräflichen Opernhauses in Bayreuth. Seit 2018 ist sie am Staatstheater Augsburg, wo sie als Charlotte ("Werther") und Jackie Onassis in der europäischen Erstaufführung der Oper "JFK" von David Little debütierte.

Die italienische Flötistin Silvia Careddu absolvierte ihr Studium am Pariser Conservatoire und erhielt wichtige Impulse durch Aurèle Nicolet und Emmanuel Pahud. Nach ihrem ersten Preis beim Concours International de Genève wurde sie durch Lorin Maazel in die Filarmonica Arturo Toscanini engagiert und war anschließend Soloflötistin des Konzerthausorchesters Berlin sowie der Wiener Philharmoniker. Als Soloflötistin gastiert sie bei diversen namhaften Orchestern, neben ihrer Lehrtätigkeit an der Musikhochschule "Hanns Eisler" in Berlin wirkt sie als Jurorin bedeutender Wettbewerbe.

Der 1993 in Frankreich geborene Cellist Bruno Philippe studierte am Pariser Conservatoire sowie an der Kronberg Academy und belegte Meisterkurse bei Steven Isserlis, David Geringas und Peter Wispelwey. 2014 wurde er beim ARD-Wettbewerb mit dem dritten Preis und dem Publikumspreis ausgezeichnet, 2018 gewann er Les Victoires de la Musique Classique in Évian-les-Bains. Seither gastierte er bei Festivals wie der Cello Biennale Amsterdam oder dem Festival Pablo Casals und konzertierte mit so renommierten Musikern wie Renaud Capuçon, Lise Berthaud und Christoph Eschenbach.

Der Pianist Oliver Triendl, dessen Engagement für selten gespieltes Repertoire rund hundert CD-Einspielungen belegen, absolvierte sein Studium in München und Wien. Er arbeitete bereits mit zahlreichen renommierten Orchestern und namhaften Kammermusikpartnern zusammen.

Karten können unter www.kulturverein-zorneding-baldham.de platzgenau gekauft werden, Fragen dazu beantwortet Heide Schneider unter (08106) 221 54.