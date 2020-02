"Mythos" haben sie das Konzert überschrieben, schlicht und einfach "Mythos". Ein Schelm, wer dabei meint, Mulo Francel und Chris Gall hätten sich selbst damit gemeint. Immerhin ist der eine, der Saxofonist, mit seinem Ensemble Quadro Nuevo zur weit über die Region sichtbaren Musikgröße geworden, genauso wie die Musik des anderen, des Pianisten, ein globales Echo in die Vaterstettener Heimat zurückwirft. Eigenschaften, die sich in der aufgeregten Erwartungshaltung eines Publikums spiegeln, das an einem ganz normalen Mittwochabend in die Baldhamer Petrikirche zu diesem Konzert strömt. Nein, die Titelgeber sind in diesem Fall Legenden wie der listenreiche Odysseus, der wagemutige Ikarus oder der kaum bekannte, aber unverzichtbare Parinuros, einst Steuermann des Aeneas, Urvater der Römer.

Stoffe mithin, denen man mit einer Oper kaum gerecht werden kann, die aber überraschend intensive Würfe erlauben, wenn man sie in der kleinen Form eines Jazz-Duos auf fünf, sechs Minuten komprimiert. Wie beim Erzählen von Geschichten am Lagerfeuer verfliegt da die Zeit und dringt das Thema weit ins Innere der Fantasie vor. Die beiden Musiker ergänzen sich mustergültig, spielen einander die Rollen zu, improvisieren lustvoll und vergnügen sich bei spontanen Ausflügen ins Tangoland oder in den Jazzkeller. Unangestrengt und mit leichter Hand gehen sie dabei vor, so, wie sie ihre Instrumente beherrschen, können sie sich das leisten, ohne einen Deut an Tiefe einzubüßen. Am aufregendsten gerät das immer dann, wenn der eine ein vermeintlich klares Bild zum Schmelzen bringt und der andere die dabei entstandenen Tropfen in einem neuen Kaleidoskop zusammensetzt.

Chris Galls Klavierspiel hat große Sogwirkung. Das gilt für die Melodien und die musikalischen Partner ebenso wie für die Zuhörer. So geschickt setzt er Wiederholung und Variation ein, dass sie ihre Wirkweise wechseln: Wo Ermüdung droht, erzeugt er spannungsvolle Neugier darauf, wohin der Weg eines Stücks denn weitergeht, welche Wendungen, Höhen und Tiefen er als nächstes nimmt. Der Titel "Yorks Guitar", dem Gitarristen der Band Radiohead gewidmet, ist das Paradebeispiel dafür. Rollende Rhythmen in der Linken, fantasievolle Spielereien und markante Ausbrüche in der Rechten, entsteht ein Strudel der Hörgefühle, die einen mitreißt, ob man will oder nicht. Nicht nur, weil es eine eigene Komposition ist, trägt diese Nummer so sehr Galls Handschrift, dass man sie und ihn jederzeit daran erkennen wird.

Bei Mulo Francel, das war beim Konzert gut zu spüren, lohnt mehr denn je ein genaues Hinhören. Gerade bei einem Auftritt im Duo, in dem der Charakter der einzelnen Stimme das Gesamtbild viel stärker prägt als in größeren Ensembles, kommt ihm nun zugute, was er bei Quadro Nuevo schon immer kultiviert hat: Seine Fähigkeit zu Momenten maximaler Zurückhaltung und einem minimalistischen Einsatz ist weiter gereift, seine Umsetzung des Dialogs mit anderen Stimmen noch aufmerksamer geworden. Ein Teil dieses Eindrucks mag der langjährigen Verbundenheit mit Chris Gall und seiner Spielweise geschuldet sein. Im Überblick des ganzen Konzerts in der Baldhamer Kirche jedoch zeigt sich, dass diese Wandlung über oberflächliche Momentaufnahmen hinausgeht, sondern durchgängig von innen nach außen wirkt.

Welch mächtige Wirkung diese Kombination entfaltet, spiegelt sich nicht nur im überschäumenden Applaus des Publikums, das nach sowieso schon intensivem Applaus nach jedem Stück zum Konzertende den Kirchenraum mit Bravorufen, Trampeln und Jubelpfiffen erzittern lässt. Sie tritt mehr noch darin zutage, dass es Gall und Francel gelingt, über zwei Stunden hinweg eine so große Bandbreite eines jazz-betonten Miteinanders von Saxofon und Klavier auszuspielen, dass sich keine Sekunde der Eindruck einstellt, man habe das gerade doch schon mal gehört, nur ein bisschen anders.

Vielmehr beginnt das Konzert mit jeder Nummer von Neuem, findet man sich überrascht von einer Idee und ihrer Ausführung, lauscht den Gefühlen nach, die aus den Melodien heraus entstehen und erwartet in Vorfreude deren Wiederkunft in ein paar Takten. Da passt es recht gut, dass die spirituelle Aufladung einer Kirche den Konzertrahmen bietet - die ja auch nicht von den flackernden Kerzen herrührt, sondern von den Gedanken, die dort kommen und gehen. Bei dieser Gelegenheit verfestigt sich, nebenbei bemerkt, der Eindruck, dass die Petrikirche ganz entgegen ihrer überschaubaren Größe und ihrer Schlichtheit, eine höchst klangfreundliche Akustik aufweist, in der sich vielerlei Stile und Formen genauso wohlfühlen dürfen wie die Zuhörer.